"هنذاكر معاك".. لطلاب الثانوية العامة تعرف على أهم القواعد النحوية في المنهج

يعتبر النحو من الاجزاء الهامة فى مادة اللغة العربية، ويسعى العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي إلى معرفة القواعد النحوية المهمة قبل انطلاق الامتحانات والتي تنطلق فى 12 يونيو الجاري، في هذا السياق تقدم “الدستور” قواعد نحوية هامة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

أهم القواعد النحوية فى منهج الثانوية العامة

1_ نكرة + نكرة = نعت مفرد: - هند طالبة مجتهدة.

2- معرفة + معرفة = نعت مفرد: - يحترم الاستاذ الطالب المتفوق.

3- نكرة + معرفة = مضاف إليه: - لن يفر المذنب من قبضة القانون.

4- معرفة + نكرة = حال مفردة: - جاء أحمد راكباً.

5- اسم اشارة + معرف بأل غير متصرف: بدل مطابق - شاهدت هذا الرجل.

6- اسم اشارة + معرف بأل متصرف: نعت مفرد - نجح هذا المجتهد.

7- اسم اشارة + نكرة = خبر: - هذا رجل كريم.

8- أيها ، أيتها + معرف بأل متصرف: نعت مفرد - يأيها الناجح

9- أيها ، أيتها + معرف بأل جامد = بدل مطابق - يأيها الرجل

10- إذا كانت الجملة الفعلية اسم معرفة + اسم نكرة: يعرب الاسم الثاني حالاً منصوباً.

( جاء الطفل مسروراً).

11- إذا كانت الجملة اسمية اسم معرفة + اسم نكرة: يعرب الاسم الثاني خبر.

(هذا الطفل مسروراً).

12- حرف نداء + اسم اشارة + معرف بأل = نعت - ياهذا الطالب.

13- معرف بأل +اسم اشارة = نعت.

14- علم أو معرفة بأل + اسم موصول = نعت - قابلت الطالب الذى نجح.

أهم القواعد النحوية في منهج الثانوية العامة



15- نكرة + اسم موصول = مضاف اليه - كل من عليها فان.

16- إنما + الاسم المعرف = ميتدأ إنما الأمم الأخلاق.

17- إذا تقدم الجار والمجرور أو الظرف فى أول الجملة الاسمية يعرب خبراً مُقدماً.

" من المؤمنين رجال صدقوا ماعَهدوا الله عليه"

18- الاسم الواقع بعد الكلمات الاتية يعرب مضافاً اليه ( كل – كلا – كلتا – نفس – عين – بعض –

سوى – نحو أثناء – خلال – لدى – تلو – أى – عند – مثل – عبر – بين – بن – أب – أخ – فو – ذو – حم – " وفوق كل ذى علم عليم".

19- الاسم الواقع بعد الظرف ( زمان – مكان ) يعرب مضافاً اليه- قابلت صديقى بعد صلاة العشاء أمام المسجد.

20- الفعل المضارع ينصب إذا سُبق بأداة نصب ( أنْ – لنْ – كى – حتى – لام التعليل – فاء السببية – واو المعية – لام الجحود – إذنْ ).

21- الفعل المضارع يجزم إذا سُبق بأداة الجزم ( لم – لما – لام الأمر – لا الناهية) وإذا سُبق بأداة

شرط جازمة لفعلين ( إنْ – منْ – مهما – متى – أين – أينما – حيثما – أيان – أى )

- لم ينجح المهمل.

22- علامات جزم الفعل المضارع هى( السكون – حذف النون – حذف حرف العلة).

- يجزم المضارع بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر.

- يجزم المضارع بالسكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به ضمير.

- يجزم بحذف النون إذا كان من الافعال الخمسة.

23- الأفعال الخمسة هى كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة- المسلمون يطبقون الشريعة.



ترفع الأفعال الخمسة بثبوت النون ألف الاثنين - الساعيان فى الخير لن يندما.

وتنصب وتجزم بحذف النون ياء المخاطبة - يا فاطمة لاتهملى واجبك.

24- أى ضمير يتصل اسم معرب يعرب ضمير مبنى فى محل جر مضاف اليه

– أعطيت الطالب حقه حق _ الهاء.

25- أى ضمير يتصل بفعل يعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل ماعدا كاف الخطاب

- هاء الغيبة – ياء المتكلم فتعرب ضميراً مبنياَ في محل نصب مفعول به – فهمت النحو –

فهمنا النحو – شاهدت أمل – فاطمة يحبها الجميع.

26- اسم تفضيل + اسم نكرة منون منصوب = تمييز منصوب – محمد أعظم خُلقًا.

27- الاسم الواقع بعد الأعداد – كناية الأعداد – كم الاستفهامية – كم الخبرية – الوزن – الكيل – المسافة = تمييز كم يوماً فى الاسبوع.

28- الاسم النكرة الواقع بعد فاعل = تمييز - زرعت فداناً قطناَ.

29- العداد 11:99 تمييزها مفرد منصوب – القرآن ثلاثون جزءاً، وسائر الأعداد تمييزها.

مفرد مجرور أو جمع مجرور - فى الجنيه مائة قرش.

30- كلمة مع " تعرب ظرفاَ ومابعدها يعرب مضافاَ اليه وكلمة معا تعرب حالاَ منصوب بالفتحة.

يد الله مع الجماعة - ينبغى أن نقف معاً ضد اسرائيل.

31- مواقع إعراب كلمة " كيف " أ- كيف + فعل تام = فى محل نصب حال كيف جاء محمد.

ب- كيف + اسم أوضمير منفصل = فى محل رفع خبر مقدم كيف حالك؟كيف أنت؟

ج- كيف + فعل ناقص = فى محل نصب خبر مقدم كيف كان محمد؟

تعرب كيف نائب عن المفعول المطلق

" قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" ، .... ألم تر كيف ضرب الله مثلاً".



32- " مُذُ ، منذ " + اسم مجرور = مضاف اليه - مارأيته منذ يومين.

33- الجملة الواقعة بعد" إذا ، إذ ، حيث – حين _ يوم " تكون فى محل جر بالاضافة.

( جلست فى المسجد حيث يجلس قارىء القرآن)

34 - الأسماء الآتية تعرب حالاُ أولاً – ثانيا – الخ – ماديًا – سياسياً – عوضًا – بدلاً – سهوًا – عمداً

– دائماً – جميعاً – معاً – وحدك – وحده – وحدها – أجمعين – عامة - قاطبة - كافة - سوياَ.

35- الاسماء الآتية تعرب مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف سبحانه – خصوصًا – عمومًا – أيضًا – مثلاً-

حقًا – لبيك – سعديك – شكراً – عفوا.

36- كلمة حثيثًا ، جدًا – كثيرًا تعرب نائبًا عن المفعول المطلق. كلمته كثيرًا.

37- ينوب عن المفعول المطلق لصفته – عدده – الاشارة اليه – مرادفه- نوعه – ضميره – كل – بعض – غاية – جميع – كل اسم أضيف إلى المصدر.

"فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".

38- " خصوصًا – خاصة " يعربان مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف تقديره أخص والاسم الواقع بعدها يعرب مفعولاً منصوبًا وإذا جاءت فى نهاية الجملة أعربتها حالاً منصوبه – أحب الرجال خصوصًا الصادقين – أحب الرجال الصادقين خصوصًا.

39- كلمة بخاصة جار ومجرور فى محل رفع خبر مقدم والاسم الواقع بعدها يعرب مبتدأ مؤخر مرفوع وإذا جاءت فى آخر الجملة تعرب حالاً شبه جملة- أحب الرجال بخاصة محمد، أحب الرجال الصادقين بخاصة.

40- الاسم الواقع بعد (متى – أين – كيف) يعرب مبتدأ مؤخر وأسماء الاستفهام تعرب خبرًا مقدمًا – أين الكتاب؟

41- يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر – في المدرسة

تلاميذها.

42- الكلمات (ثم ثمة – هنا – هناك) تعرب ظروف مكان مبنية في محل رفع خبر مقدم والاسم بعدها يُعرب مبتدأ مؤخر - ثم خلاف بيني وبيتك ، هنا القاهرة.

43- الاسم الواقع بعد "لولا" يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا تقديره موجود.

44- الكلمات "لعمرك – لعمري – يمين الله – أيم الله " وكل مايدل على القسم تعرب مبتدأ وخبره محذوف – يمين الله لأحافظن على الصلاة.

45- الاسم الواقع بعد (خلا – عدا – حاشا) إما أن يعرب اسمًا مجرورًا وهذه الكلمات حروف جر، وإما مفعولاً به وتكون هذه الكلمات أفعالاً ماضية" – جاء الطلاب من الرحلة خلا أسامة.

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