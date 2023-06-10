السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الإسماعيلية يستعد لامتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها لماراثون الثانوية العامة، والذى من المقرر أن ينطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 12 من الشهر الجاري.


امتحانات الشهادة الثانوية 2023

حيث انتهت مديرية التربية والتعليم من إعداد اللجان وتجهيز الاستراحات الخاصة بمراقبي الثانوية العامة، القادمين من المحافظات الأخرى .

كما تابع المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تجهيز اللجان واستراحات المراقبين وكافة الخدمات التي تم رصدها للحرص على راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.  

وكان قد عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية،  اجتماعًا لمناقشة  الاستعدادات الأخيرة لمحافظة الإسماعيلية لبدء ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2022 /2023.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، ووكلاء وزارة التربية والتعليم والصحة والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي بالمحافظة ورئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

الاستعداد النهائي للامتحانات

وخلال الاجتماع تم الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتجهيزات والاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 والتي ستنطلق بداية من يوم 12 من شهر يونيو الجارى لعام 2023 وحتى يوم 15 يوليو 2023.

غرفة عمليات الثانوية العامة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على إقامة غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بكل إدارة تعليمية وتم ربطها على غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة؛ وذلك لتوفير الاتصال السريع وإيجاد حلول سريعة لأيَّة مشاكل طارئة تعرقل سير الامتحانات.

لافتًا إلى أن هذا العام تم استحداث استخدام العصا الإلكترونية بكافة اللجان للكشف عن الأجهزة المحمولة ووسائل الغش بين الطلاب؛ من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى ضرورة بذل أقصى الجهود من كافة الجهات المشاركة في الاجتماع لتيسير أداء الطلاب للامتحانات وتوفير كل احتياجاتهم وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة.

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