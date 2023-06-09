أحوال الطقس والأماكن التي تنشط فيها الرياح والأمطار خلال الأسبوع الجاري

يتساءل الكثير من المواطنين عن أحوال الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث تشهد تقلبات مستمرة خلال الفترة الراهنة، من خلال ارتفاعات درجات الحرارة، وسقوط زخات الأمطار، ونشاط الرياح، لذا يتابع المواطنون الاخبار حول أحوال الطقس، ومتابعة درجات الحرارة المتوقعة، والتنبؤات للأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة شهد اعتدالا في درجات الحرارة مقارنة بأمس، والذي شهد تقلبات جوية تؤثر بالرياح الخماسينية والمنخفض الجوي، وهو ما أثر بشكل كبير على المناطق الداخلية، وتسبب في الشعور بالأجواء شديدة الحرارة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأجواء مائلة للحرارة في بعض المناطق المطلة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن مع ساعات الليل وغياب سطوع الشمس تعود درجة الحرارة الى الإنخفاض وتكون معتدلة على كافه أنحاء الجمهورية ونتأثر بالكتلة الهوائية الشمالية القادمة من أوروبا.

أحوال الطقس خلال الإسبوع الجاري

وأضافت “غانم” أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدا السبت، على المناطق الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون على فترات متقطعة، حيث تكون سرعة الرياح من 35 إلى 40 كيلومتر في الساعة، مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار تكون ضئيلة ولا تؤثر على نشاط الأعمال اليومية، خاصة وأن المنخفض الجوي أصبح تأثيره فقط على المناطق الشرقية.

بيان بالأماكن التي تنشط فيها الرياح خلال الإسبوع الحالي

السبت 10 يونيو 2023

يكون نشاط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة.

الأحد 11 يونيو والإثنين 12 يونيو 2023

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 13 يونيو 2023

تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وعلى الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 14 يونيو 2023

يقتصر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية و الصحراء الغربية ووسط سيناء وجنوب الصعيد بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 15 يونيو 2023

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.