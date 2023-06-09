توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار حرارة الطقس اليوم الجمعة على أن يبدأ الطقس في الاستقرار والعودة إلى درجات الحرارة الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بداية من يوم السبت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الجمعة 9-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة .

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس الحارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء ليكون الطقس أربعيني شديد الحرارة إلى ساخن وتمس الاعتدالات المناطق الشمالية من ليل الجمعة ويوم السبت على أن تختلف من منطقة لأخرى، وتبقي الظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة والأتربة الناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطة من السحب الرعدية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس بدءا من يوم السبت المقبل تحسنًا كاملًا في الأحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وتستمر العواصف الترابية على أغلب محافظات الجمهورية، وتناشد الأرصاد الجوية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من التواجد في الشوارع إلا للضرورة القصوى، وتكون الرياح باتجاه غرب - شمال غرب بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم/ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة : العظمي 38 ، الصغري 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31 درجة.