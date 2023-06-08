الأرصاد: غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على كل الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على كل الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانًا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 37 22

بنها 36 23

دمنهور 35 23

وادي النطرون 35 22

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 36 23

الزقازيق 37 24

شبين الكوم 36 23

طنطا 35 21

دمياط 32 22

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 21

العريش 32 22

رفح 32 22

رأس سدر 39 20

نخل 38 14

كاترين 28 16

الطور 38 24

طابا 36 27

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 25 17

السلوم 25 19

سيوة 35 20

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 27

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 27

شلاتين 37 28

حلايب 37 28

أبو رماد 37 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 40 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 26

قنا 44 30

الأقصر 45 31

أسوان 45 32

الوادي الجديد 45 30

أبوسمبل 45 31