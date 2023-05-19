تشهد حالة الطقس في الفترة الحالية حالة من التقلبات وانخفاض درجات الحرارة، جعل الكثير من الأشخاص يتسائلون عن موعد استقرار درجات الحرارة وكم يتبقى من الأيام على بدء فصل الصيف بشكل رسمي وموعد اعتدال الجو.

متى تعتدل درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اختلاف درجات الحرارة والطقس السائد في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ما يسبب تغيرات في درجات الحرارة من يوم لآخر، خاصة أننا بدأنا في النصف الثاني من فصل الربيع، وهو معروف بتكرار موجات ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وتستمر موجة الانخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعة وغدا السبت وتبدأ من يوم الأحد عودة ارتفاع درجات الحرارة.

وكشفت سبب هذا الانخفاض كان التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط بالإضافه لوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة التي تؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس في فترات النهار، ما تؤدي إلى الإحساس بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وأضاف أنه بدء من بعد غد الأحد القادم تبدأ تكون كتلة هوائية صحراوية تؤثر علينا فبالتالي سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء وسيستمر على مدار الأسبوع حتى يوم الأربعاء القادم، وتشهد حالة الجو خلال الأسبوع القادم طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء

وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، ولطيف فى أول الليل ومائل للبرودة فى أخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

متى تعتدل درجات الحرارة وكم يوما يتبقى على بدء الصيف

وقدمت غانم بعض النصائح للمواطنين في ظل هذه الأجواء في حال الخروج في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل يفضل الا تكون الملابس صيفية كاملة كما طالبت قائدي المركبات على الطرق في الصباح الباكر توخي الحظر خاصة وأن هناك شبورة مائية وتختلف كثافتها من اليوم للآخر كما نصحت المصابين بالحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامة لان هناك بعض الاتربة المثارة في بعض الأيام خلال الأسبوع القادم.

ويبدء فصل الصيف رسميًا يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو القادم ويستمر حتى يوم السبت 23 سبتمبر القادم.

اقرأ أيضاً