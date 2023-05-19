أعرف موعد بداية فصل الصيف 2023 وكيفية تجنب حرارته العالية

يتساءل الكثيرين عن موعد بداية فصل الصيف 2023، بسبب التقلبات التي نشهدها في اليوم الواحد، ففي الصباح الجو بارد والظهيرة صيفًا وفي الليل شتاء، الأمر الذي تسبب في زيادة نسب الإصابة بنزلات البرد.

موعد بداية فصل الصيف 2023

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن موعد بداية فصل الصيف 2023 في مصر هو يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، ومن المقرر أن يستمر فصل الصيف لمدة ثلاثة أشهر لينتهي في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

ويتوسط فصل الصيف الفلكي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو، وقد توقع خبراء الأرصاد الجوية فصلًا صيفيًا شديد الحرارة على مصر هذا العام، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند.

كيفية التخفيف من حرارة الصيف؟

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها التخفيف من حرارة الصيف، مثل استخدام المراوح لتحريك الهواء في المنزل وتبديل الهواء الساخن بالهواء البارد.

تناول الوجبات الخفيفة والأطعمة الباردة والمليئة بالماء، مثل السلطات والفاكهة والعصائر، بالإضافة إلي ترطيب الجسم باستمرار بشرب الماء وتجنب المشروبات الكحولية والكافيين.

ارتداء الملابس المناسبة والفضفاضة والخفيفة وذات الألوان الفاتحة، وارتداء قبعة أو غطاء للرأس، والحفاظ على برودة القدمين بالسير على الأقدام دون أحذية أو عمل مغطس ماء بارد لها.

تبريد مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في الثلاجة واستخدامها على الجلد لإعطائه تأثير التبريد، واختيار الطوابق السفلية للجلوس فيها أو النوم فيها، حيث تكون أبرد من الطوابق العلوية.

أنشطة يمكن الاستفادة منها خلال فصل الصيف

فصل الصيف هو فرصة لممارسة العديد من الأنشطة الممتعة والمفيدة، مثل، حيث تعتبر من أفضل الأنشطة لتنمية المعرفة والثقافة والمهارات اللغوية والتخيلية، ويمكنك اختيار كتب تناسب اهتماماتك ومستواك.

كما تعد الكتابة من أفضل الطرق للتعبير عن شخصيتك وإبداعك ومشاعرك، ويمكنك كتابة مدونة على الإنترنت أو قصص أو شعر أو مقالات.

وتعتبر الموسيقى غذاء الروح والعقل، حيث يمكنك تعلم آلة موسيقية جديدة أو الاستماع إلى أنواع مختلفة من الموسيقى أو الغناء أو التلحين، بالإضافة إلى الرسم والذي يعد من أفضل الأنشطة الفنية التي تنمي المهارات الحركية والجمالية والإبداعية، ويمكنك تعلم أساسيات الرسم عن طريق فيديوهات على الإنترنت أو كتب أو دورات.