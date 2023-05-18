أفضل الأعشاب والتوابل لصحة أفضل لجسم الإنسان بفصل الصيف

تعتبر التوابل والبهارات من أساسيات الكثير من المطابخ حول العالم، فهناك العديد من الأعشاب والتوابل التي تحتوي على خصائص طبية ومغذية تساهم في تحسين صحة الجسم والوقاية من بعض الأمراض، ففي السطور التالية يقدم خبراء التغذية بموقع "health" الطبي أفضلها لجسم الإنسان خلال فصل الصيف.

الزعتر:

هو عشبة عطرية تحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقلل من خطر تطور بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، كما أنه يساعد في مكافحة الالتهابات والعدوى ويقوي جهاز المناعة.

الكركم:

هو توابل صفراء تستخدم في الطبخ والطب الشعبي، يحتوي على مادة الكركمين التي تساعد في تخفيف الالتهابات وتحسن صحة الجلد والدماغ والقلب، كما أنه يساعد في خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.

الزنجبيل:

هو جذر نبات يستخدم كتوابل أو شاي، يساعد على تحسين الهضم وتقليل المغص والغثيان، خاصة بعد الجراحة أو الولادة، كما أنه يمتلك تأثيرًا مضادًا للالتهابات وخصوصًا في تخفيف ألم المفاصل والعضلات.

النعناع:

هو عشبة منعشة تستخدم كشاي أو زيت، يخفف من آلام القولون العصبي من خلال إرخاء العضلات الملساء في القولون، مما يخفف الألم الذي يحدث أثناء حركات الأمعاء، كذلك يقلل من انتفاخ وغازات البطن، ويخفض من مستوى التوتر والقلق.

إكليل الجبل:

من الأعشاب المميزة وينصح بتناولها خلال فصل الصيف، حيث يحتوي على مادة حمض الروزمارينيك التي تقلل من الحساسية واحتقان الأنف، كذلك له خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ويساعد في تحسين ذاكرة وتركيز.

الثوم:

هو نبات ذو فصوص يستخدم كتوابل أو طعام، يحتوي على مادة الأليسين التي تساعد في قتل بعض أنواع البكتيريا والفطريات، كما أنه يخفض ضغط الدم والكولسترول، ويرفع من مناعة الجسم.

الفلفل:

هو نبات حار يستخدم كتوابل أو صلصة، يحتوي على مادة كابساسين التي تؤثر على مستقبلات المخ المسؤولة عن إحساس بالألم، مما يؤدي إلى إطلاق مادة إندورفين التي تخفف من التوتر والألم، كذلك يزيد من سرعة حرق الجسم، مما يساهم في فقدان الدهون.

الهيل:

هو نبات ذو حبات صغيرة ذات رائحة قوية، يستخدم كشاي أو توابل، فهو يعزز صحة جهاز التنفسي، كما أنه یقي من الإصابة بنزلات البرد خلال فصل الصيف.