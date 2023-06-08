الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهرت الآن.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 برقم الجلوس

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس ننتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 برقم الجلوس للعام الدراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت 86.12%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، ويمكنك الحصول على النتجية بالاسم ورقم الجلوس عبر “الدستور”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 الترم الثاني

وقال محافظ قنا إن عدد طلاب نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 الترم الثاني بلغ هذا العام 54917 طالبا وطالبة، حضر منهم 54144 وحقق النجاح 46627 طالبا بنسبة نجاح بلغت 86.12%، حيث حصل 250 طالبا على الدرجات النهائيه علي مستوى المحافظة بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 427 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 408 طلاب وحقق النجاح 379 طالب بنسبة نجاح بلغت 92.89%.

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محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.12%

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توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الشرقية لطلاب الشهادة الإعدادية

 بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 39 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 39 وعدد من حققوا النجاح 39 طالبا بنسبة نجاح بلغت 100%، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين 8 طلاب، ومن حققوا النجاح 7 طلاب بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 برقم الجلوس

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

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