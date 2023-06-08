الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

بالاسم ورقم الجلوس ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني، والتي اعتمدها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منذ دقائق، وتنشرها “الدستور” بعد الحصول على حقوق النشر من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023

وكان أكد محمود الفولي أن تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني كان بمثابة تحدي كبير ومتابعته في ظل الانشغال بالامتحانات الثانوية الفنية كما أكد ان التأخير جاء أيضا بسبب محاولات لرفع نسبة النجاح تعدت الـ78% هذا العام. 

وكان تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية 2023 في تصحيح مادتي "العلوم واللغة الإنجليزية" بمدرسة المساعي الثانوية العسكرية بشبين الكوم، ومادتي "الرياضيات والدراسات الاجتماعية" بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي "الثانوية القديمة" بنات بشبين الكوم، حيث اطمأن "الفولي" على انتظام سير العمل بمقار اللجان والتابعين لكنترول المنوفية الرئيسي، وأشار بأن العمل يسير على قدم وساق، والجميع في تكاتف مستمر في  بذل الجهود لصالح أولادنا وبناتنا من الطلاب والطالبات. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 برقم الجلوس 

وينشر “الدستور” نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 برقم الجلوس الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 عبر موقع الدستور من هنا.

وبعد تسجيل الدخول على الرابط أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وفي الخطوة التالية اكتب الكود الظاهر أمامك في المربع ثم اضغط على بحث لتظهر النتيجة.

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الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

لجان تصحيح الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني

وكان اطمأن “الفولي” على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تقدير الدرجات في  الشهادة الإعدادية العامة، وتأكد من توافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم لتجهيز نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 الترم الثاني.

كما شدد " الفولي" على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، وقد شدد أيضٱ على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ التعليمات الأمنية وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائياً  ومنع شُرب كافة المشروبات داخل اللجنة، والاهتمام بنظافة مقار اللجان يوميٱ وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

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