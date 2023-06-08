الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.12%

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023 بنسبة نجاح بلغت 86.12%، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.
وقال المحافظ، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 54917 طالبًا وطالبة حضر منهم 54144 وحقق النجاح 46627 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 86.12%، حيث حصل 250 طالبًا علي الدرجات النهائيه على مستوى المحافظة بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 427 طالبًا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 408 طلاب وحقق النجاح 379 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 92.89%.

وأشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغ 39 طالبًا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 39، وعدد من حققوا النجاح 39 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 100%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الغعدادية من المكفوفين 8 طلاب وعدد من حققوا النجاح 7 طلاب بنسبة نجاح بلغت 87.5%.
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم ، متمنيا دوام النجاح والتفوق لهم، مؤكدا حرص واهتمام الدولة بدعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين عليها ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

اهتمام الدولة اداء الامتحانات أداء الامتحان أهل 2022 2023 اشرف الداودي

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