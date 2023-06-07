لو فاتك التريند|الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني لتشغيل سد النهضة

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

فيتوريا: أتابع 40 لاعبًا محترفًا وهؤلاء سأعفيهم من معسكر غينيا

أكد روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أن هناك بعض اللاعبين الذين سيتم السماح لهم بمغادرة المعسكر بعد مباراة غينيا.

https://www.dostor.org/4417203

رحلة عذاب استمرت لـ6 سنوات.. حمدي: "100 مليون صحة أنقذت حياتي"

"6 سنين بدور على علاج من فيروس سي".. بتلك الكلمات بدأ الحاج حمدي ابن محافظة المنصورة، حديثه عن رحلة البحث عن الخلاص من إصابته بالفيروس.

“حمدي” بدأ رحلة البحث عن علاج في 2011، حيث أكد له الأطباء أن طريق علاجه شبه مستحيل، خاصة أن علاج الفيروس لم يكن متاحًا وقتها في مصر.

https://www.dostor.org/4417134

جابت خير للبلد وفتحت بيوتنا.. عمال العاصمة الإدارية يوجهون رسالة للمشككين بأهميتها

بكلمات بسيطة بدا فيها الامتنان والعرفان أيضًا، أعربت العمالة التي شيدت كل شبر في العاصمة الإدارية الجديدة، عن حبها وتقديرها لفكرة إنشاء العاصمة وما ساهمت فيه من فرص عمل كثيرة فتحت بيوت عديدة.

https://www.dostor.org/4417185

الأزهر يرد على تصريحات منسوبة لـ"الطيب" بشأن "الخلع" ويبين الحكم الفقهى

نفى المركز الإعلامي للأزهر تصريحًا منسوبًا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتشر في شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعي، ينسب لشيخ الأزهر أنَّ “خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا”.

https://www.dostor.org/4417187

تفاصيل المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي في العاصمة لواندا

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "چواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا.

https://www.dostor.org/4417180

الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "چواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا.

https://www.dostor.org/4417184

روائع WATCH IT.. تفاصيل الجزء الثاني من "ريڤو" و"بالطو"

حققت أعمال منصة WATCH IT الأصلية خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة للغاية من خلال أعمال نفذت بطريقة مبتكرة بطلها عدد من الشباب الموهوب وهو ما جعل الجمهور يطلب أجزء جديدة من تلك الأعمال.

https://www.dostor.org/4416944