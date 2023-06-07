الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الأنجولي "چواو لورينسو" بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، في إطار الزيارة الحالية للرئيس إلى جمهورية أنجولا.

وأقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف.

وتناولت المباحثات قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث تم تأكيد أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد اتساقا مع قواعد القانون الدولى وبما يراعي شواغل الأطراف المعنية.