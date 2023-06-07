الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا: أتابع 40 لاعبًا محترفًا وهؤلاء سأعفيهم من معسكر غينيا

روى فيتوريا
روى فيتوريا

أكد روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، أن هناك بعض اللاعبين الذين سيتم السماح لهم بمغادرة المعسكر بعد مباراة غينيا.

وأشار فيتوريا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن هذا الأمر متوقف على أمرين، وهما عدد المباريات التي خاضها مع فريقه وموعد عودته لتدريبات فريقه لبدء التحضير للموسم الجديد، ولم أحدد أسماء من سيتم إعفاؤهم من استكمال للمعسكر.

وواصل فيتوريا: أنا متابع كل المحترفين لضم لاعبين جدد للمنتخب خلال الفترة المقبلة منهم سام مرسى وهيثم حسن وتم التواصل مع هيثم حسن لمعرفة مدى إمكانية مشاركته مع المنتخب قبل اى شىء وفى حال موافقته وارد ضمه وفقا لإمكاناته الفنية.

وتابع: أنا متابع 40 لاعبا محترفا ودايما مركز على خطى مستقبلية للمنتخب فى التركيز مع لاعبين يفيدوا المنتخب فى المستقبل.

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