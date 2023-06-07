روائع WATCH IT.. تفاصيل الجزء الثاني من "ريڤو" و"بالطو"

حققت أعمال منصة WATCH IT الأصلية خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة للغاية من خلال أعمال نفذت بطريقة مبتكرة بطلها عدد من الشباب الموهوب وهو ما جعل الجمهور يطلب أجزء جديدة من تلك الأعمال.

الجزء الثاني من مسلسل ريفو

بالفعل انتهى طاقم عمل مسلسل “ريفو” من تصوير المسلسل الجديد بجزءه الثاني من أجل العرض خلال الأيام القليلة على المنصة الرقمية الأشهر في المنطقة ويقوم المخرج يحيى إسماعيل حاليا بعمليات المونتاج للمسلسل الجديد الذي يتكون جزءه الثاني من 10 حلقات.

وعلم الدستور أن الجزء الثاني سيكون بهوية بصرية جديدة ومختلفة من خلال اسم جديد سيتم إعلانه خلال الأيام القادمة وسيخاطب فترة الصيف التي كان يقضيها الجمهور في نهاية التسعينات وما أبرز العادات الشهيرة خلال تلك الفترة ويحتفظ المسلسل بكامل طاقم عمله الذي حقق نجاحا في موسمه الأول.

مسلسل “ريڤو” أحد أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وانتهى صناع وأبطال العمل في شهر مايو الماضي من التصوير بشكل كامل والذي يضم كل من أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، تامر هاشم، مينا النجار، حسن أبوالروس، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، هشام الشاذلي، عمرو جمال، محمد متولى، ملك الحسيني ويوسف حشيش.

مسلسل بالطو الجزء الثاني

وقال مصدر من فريق عمل مسلسل بالطو الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الأول إن هناك مطالبات كثيرة لتقديم جزء ثان من العمل الجديد، وبالفعل عقد فريق العمل جلسات عمل من أجل الاستقرار على تقديم جزء ثان أم لا وتم اقتراح عدد من الأفكار ومن المقرر أن تكشف المنصة عن موقفها النهائي خلال الفترة القليلة القادمة.