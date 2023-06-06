ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مع بدء أول الدقائق الأولى في صباح اليوم حرص المسلمون على قضاء الصلوات الخمسة في مواعيدها المحددة شغل بالهم معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث قامت هيئة المساحة المصرية بنشر مواقيت الصلاة اليوم، التي قد شهدت تغيرًا طفيفًا ببعض الفروض وليست بأكملها عن موعد الفروض الخمسة التي قد صدرت أمس الإثنين.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 في جميع محافظات مصر.

ويبحث آلاف من المواطنين عن كافة مواقيت الصلاة بشكل يومي من أجل تسهيل الأمر، وتحديدًا مواعيد صلاة الفجر، إذ يسعى الكثير على الاستيقاظ لأدائها بموعدها الصحيح.



مواقيت الصلاة اليوم



مواقيت الصلاة اليوم جاءت اليوم الثلاثاء 6 يونيو ببعض محافظات الجمهورية، وذلك كما يلي:



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في محافظة الإسكندرية



موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء.

موعد أذان العصر: 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب: 8:01 مساء.

موعد أذان العشاء: 9:35 مساء.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في محافظة سوهاج



موعد أذان الفجر: 4:19 صباحًا.

أذان الظهر: 12:50مساء.

أذان العصر: 4:17 مساء.

أذان المغرب: 7:42 مساء.

أذان العشاء: 9:10مساء.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في محافظة القاهرة



موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:52مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساء.

موعد أذان المغرب: 7:52 مساء.

موعد أذان العشاء: 9:24 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في محافظة أسوان



موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا.

أذان الظهر: 12:47 صباحًا.

أذان العصر: 4:07 مساء.

أذان المغرب: 7:34مساء.

أذان العشاء: 8:58 مساء.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في محافظة دمياط



موعد أذان الفجر: 4:02 صباحًا.

أذان الظهر: 12:52 مساء.

أذان العصر: 4:31 مساء.

أذان المغرب: 7:55مساء.

أذان العشاء: 9:29 مساء.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 يونيو في محافظة قنا



موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:13 مساء.

أذان المغرب: 7:38 مساء.

أذان العشاء: 9:05 مساء.