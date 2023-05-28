الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وقفة عرفات 2023| أفضل الأعمال وأجمل الأدعية المكتوبة

وقفة عرفات
وقفة عرفات

يتسائل المسلمون عن موعد وقفة عرفات 2023.. أفضل الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة خلال موسم الحج 1444/2023 وأداء المناسك رغبة في رضا الله سبحانه وتعالي حيث يعتق فيه الكثيرين من النار لذلك يحصر المسلمين على الدعاء لينالوا من يريدون في الدنيا والأحرة سواء من الحجاج أو من غير الحجاج من كافة بقاع الأرض.

أفضل أدعية وقفة عرفات 2023 وموعدها وفقا للحسابات الفلكية

وقفة عرفات 2023.. أفضل الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة

تستطلع المملكة العربية السعودية هلال شهر ذي الحجة وفقا للحسابات الفلكية يوم الأحد 29 من شهر ذي القعدة 1444 هـ الموافق 18 يونيو 2023 حيث سيبدأ الشهر يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023 وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة 1444 الموافق 27 يونيو 2023.

ولعل أبرز ما يقال في وقفة عرفات 2023.. أفضل الأعمال الصالحة والأدعية المستجابة ما يلي:-

  • ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة .. وقنا عذاب النار.. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي.. اللهم اجعلنا من الذيين تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.. اللهم اجعلني من الشاكرين الذاكرين.
  • ربني اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل الدعاء.. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا مت أمرنا رشدا.. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
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أفضل الأعمال في يوم عرفات 1444 هـ

يستقبل المسلم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بصالح الأعمال خاصة يوم عرفات حيث يكون أجر العمل مضاعف عما غيره من أيام السنة ولعل أبرز الأعمال ما يلي :-

  • التكبير حيث يستحب الجهر به مع رفع الصوت بشكل فردي وفقا لسنة الرسول صلوات الله عليه.
  • الصيام حيث يعد صيام الأيام الولى من شهر ذي الحجة خاصة يوم عرفة تكفر ذنوب سنتين.
  • الدعاء حيث يعد يوم عرفة من الأيام التي لا ترد فيها الدعاء.
  • حفظ الجوارح عن الحرام لقول الرسول صل الله عليه وسلم (يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره غفر له).
  • التلبية وإفراد الله سبحانه وتعالي بالعبودية والندم على التقصير.
  • التسبيح والتهليل والتكبير.
  • تجنب الشهوات وأعراض الناس.

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