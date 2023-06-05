الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

طلاب
طلاب

زاد البحث عن البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 2023، وذلك لرغبة الكثيرين من الطلاب في الاستعلام عن درجاتهم في امتحان الشهادة الإعدادية في الترم الثاني 2022-2023 خاصة عقب اعتمادها في كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات ويتم حصر أسماء أوائل الطلاب في كافة مديريات التعليم.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 2023

يمكن من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية نتائج الامتحانات 2023 معرفة درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال البيانات اللازمة عن الطالب ومدرسته والإدارة التعليمية المقيد بها ورقم جلوس الطالب في الامتحانات التي خضع لها الطلاب في شهر مايو الماضي وفقا للمخطط الزمني للعام والمعتمد رسميا.

لم ترصد غرف متابعة سير الامتحانات الفصل الدراسي للعام الحالي 2022-2023 بمحافظة الشرقية أى حالات غش داخل اللجان المختلفة التابعة لإدرات التربية والتعليم والعليم الفني طوال فترة الامتحانات وكذلك لم يتم رصد أى شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم أثناء سير الامتحانات.

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خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 إعداداي الشرقية 2023

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية معرفة دجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بإتباع الخطوات اللازمة وإدخال كافة البيانات الشخصية للطلاب وهى كما يلي:-

  • الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الشرقية (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب.
  • تحديد اللإدارة التعليمية والصف الدراسي.
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلم.
  • ظهور كافة درجات الطالب في الامتحانات والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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تنسيق المدارس الثانوية 2023

يبحث أولياء أمور طلاب 3 إعدادي على تنسيق مدارس ما بعد الإعدادية لاختيار نوع تعليم بديل للثانوية العامة حيث يعرض حاليا الكثيرين عنها لما تسببه من قلق وضغط نفسي أثناء المذاكرة طوال العام في كافة المواد الدراسية حيث تعلن كل مديريات التربية والتعليم في المحافظة التنسيق الخاص بها في نهاية شهر يونيو الجاري.

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