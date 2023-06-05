حتى لا تُصاب بالكسل.. نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

دائمًا في هذا الوقت من كل عام يُصاب طالب الثانوية العامة بالكسل وذلك بسبب الضغط الدراسي عليه طوال العام، ويُصاب الطالب بحالة من الكسل وعدم التوازن وعدم الاستذكار لمعلومات المواد المختلفة والسبب فى ذلك هو التوتر والخوف من الامتحانات، لذلك تقدم الدستور عدة نصائح للطلاب حتى يحموا أنفسهم من الكسل ويكون تركيزهم حاضر قبل امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق فى 12 يونيو المقبل وتنتهى فى 15 يوليو المقبل.

أولا عليك عدم الضغط على نفسك وأخذ قسط من الراحة، ثم يجب عليك تقسيم الوقت للدراسة في المساء، إذا كنت ممن يفضلون الدراسة مساء، وبحيث يتخللها دقائق من الراحة.

ثانيًا يجب عليك كطالب ثانوية العامة تحديد المادة المطلوبة للدراسة، وقبل أن يحين الوقت الذي حددته للدراسة، وبحيث لا تحتاري كثيراً فيما تدرس في هذه الفترة.

يُعد الطعام جزء أساسي من الإصابة بالكسل وعدم التوازن، فيجب أن يلجأ الطالب إلى الطعام الصحى وعدم شراء طعام من خارج المنزل ويجب تناول الطعام والشراب باعتدال بلا جوع وبلا تخمة، فكلاهما يدعو للنوم والكسل، يجب عليك أيضًا تهيئة جو الغرفة فلا تكون باردة ولا حارة، وإنما الاعتدال، يجب عليك أيضًا محاولة زيادة المدة المخصصة للدراسة وبالتدريج، كي يعتاد جسمك على هذا الجهد، بالإضافة إلى أن ما نأكله من طعام يلعب دورًا مهمًا في شعورنا بالحيوية والنشاط، فهناك نوعيات من الأطعمة تساعد على رفع مستوى الطاقة والنشاط فى الجسم مثل السلمون أو اللوز أو الموز أو الزبادى .

فى سياق متصل قال الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى فى تصريحات خاصة لموقع الدستور، إنه يجب على أولياء الأمور مساعدة أولادهم فى عدم الاستسلام للكسل أو الاكتئاب الدراسي الذي يحدث قبل الامتحانات.

وأضاف: يجب على أولياء الأمور التحدث باستمرار مع أولادهم عما يخيفهم أو ما يزعجهم والعمل على طمأنتهم بالإضافة إلى أنه يجب مساعدتهم دائمًا فى تناول الطعام الصحى والخضروات والفواكه.