يتسأل الكثيرين عن موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعام والخاص، وذلك مع اقتراب وقفة عرفات وبدأ انطلاق رحلات الحجاج إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج للموسم الحالي 1444 / 2023 حيث يتم حسم كافة الأمور المتعلقة باجازة العيد عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة رسميا وإعلان غرة الشهر.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعام والخاص

أكدت الحسابات الفلكية التي تجريها المعهد القومي للبحوث الفلكية أن استطلاع هلال شهر ذي الحجة سيكون يوم الاثنين الموافق 29 من ذي القعدة 1444 هـ الموافق 18 يونيو 2023 وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 10 ذي الحجة و 28 يونيو 2023.

ويحصل موظفي القطاع العام والخاص على اجازة لمدة 6 أيام على الأقل تشمل ( وقفة عرفات، 4 أيام العيد، ذكرى ثورة 30 يونيو 2013) وهى اجازات مدفوعة الجر وفقا لمواد قانون العمل المصري والتي تحكم علاقة العمل بين المؤسسات والموظفين.

موعد وقفة عرفات 1444

وفقا لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 فإن موعد وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من ذي الحجة و 27 يونيو 2023 وهى مناسبة ينتظرها الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض الحجيج وغير الحجيج حيث يعد من الأيام التي لا ترد فيها الدعاء ويلبي الحجيج نداء الله سبحانه وتعالي بالوقوف على جبل عرفات.

وتعد المملكة العربية السعودية هى الوحيدة المنوطة باستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444 لكونها الجهة المشرفة على موسم الحج لذلك يتبعها باقي الدول في كافة بقاع الأرض في إعلان غرة الشهر والتي توافق الحسابات الفلكية التي يقوم بها الدول المختلفة.

عيد الأضحى 2022/1444

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 للعام والخاص يشغل بال الملايين من المواطنين قبيل أيام فقط من استطلاع الهلال للإعلان عن أول أيام شهر ذي الحجة 1444 حيث يستعد المسلمين للعيد بشراء كافة مستلزمات التي تكفي أفراد الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية في الأسواق المصرية على رأسهم اللحوم.

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