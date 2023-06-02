الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الضأن بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى وحجم الإقبال عليها

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

أسابيع قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، ومن أهم سمات الاحتفال به هو شراء اللحوم الحمراء والذبائح، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين يقبلون على شراء اللحوم الحمراء، لإعداد ولائم العيد كونها الوجبة الأساسية خلال تلك الأيام.

ورصدت "الدستور" أسعار اللحوم الحمراء داخل الأسواق وحجم إقبال المواطنين عليها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم 

تراوح سعر اللحم الكندوز بين 300 و350 جنيها للكيلو الواحد، سعر اللحم الكبيرة تراوح بين 260 لـ290 جنيها للكيلو الواحد، تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 250 و300 جنيها للكيلو الواحد، اللحم الضأن تراوح سعره بين 300 و350 و370 جنيها للكيلو الواحد، اللحم المفروم بـ250 جنيها للكيلو الواحد، الكبدة بـ300 و350 جنيها للكيلو الواحد، وتختلف الأسعار بشكل طفيف بين المحل والآخر وباختلاف المناطق أيضًا.

الإقبال على شراء اللحوم 

يقول محمد الشيخ، صاحب أحد محال الجزارة بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، إن الوقت الحالي يعتبر هو الموسم الأضخم لدي الجزارين خاصة أنه يكثر فيه الإقبال على شراء اللحوم الحمراء من قبل المواطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى أن إقبال المواطنين كبير لكن الكميات المطلوبة هي التي انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية.

وأوضح أسامة محمود، صاحب أحد محال الجزارة بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء اللحوم الحمراء خلال الفترة الجارية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك خاصة على اللحوم الضأن واللحم الكبيرة، إلا أن الكندوز أصبحت غير مطلوبة خلال الفترة الحالية خاصة بسبب ارتفاع أسعارها، وهو ما جعل المواطنين يلجأون لبعض الأنواع الأخرى الأقل في السعر.

بينما أكد محمد الطيب، أحد أصحاب محال الجزارة بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن الإقبال ليس بالكم المطلوب أو المتوقع بالمقارنة بالأعوام الماضية والتي كان يعمل فيها محال الجزارة على مدار الـ24 ساعة، ويتم فيها الذبائح بأعداد لا حصر لها على عكس الوقت الحالي، والإقبال أصبح ضعيفا والطلب على كميات اللحوم أقل، فالزبون الذي كان يشتري 2 و3 كيلو أصبح يكتفى بكيلو واحد فقط.

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