عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 لموظفي القطاعين العام والخاص

عدد أيام الإجازات الممنوحة لموظفي القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها على مؤشر البحث جوجل. لذلك نستعرض في السطور الآتية موعد إجازة عيد الأضحى وعدد أيامها للقطاعين العام والخاص.

طبقا لما نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فإن عدد أيام الإجازة الممنوحة لموظفي القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك هى 5 أيام تبدأ يوم وقفة عرفات والتى تأتى يوم 27 يونيو.

موعد إجازة وقفة عرفات 2023

حسب ما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية على موقعه الإلكتروني الخاص فإن موعد وقفة عرفات هو يوم 27 يونيو و الموافق يوم الثلاثاء للعام الميلادى 2023 والهجرى 1444 وهى تعتبر اليوم الأول من أيام الإجازات الخمسة الممنوحة للموظفين فى القطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023 ميلاديا و1444 هجريا

وحسب ما نشره بيان معهد البحوث الفلكية فإن بداية عيد الأضحى 2023 هى الأربعاء 28 يونيو وتنتهى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

عدد أيام الإجازات والعطلات الرسمية في شهر يونيو 2023

قدرت عدد أيام الإجازات والعطلات الأسبوعية لهذا الشهر "يونيو " 2023 بـ 14 يومًا وهي كالآتي:

- يوم الجمعة الموافق 2 يونيو (عطلة أسبوعية)

- يوم السبت الموافق 3 يونيو (عطلة أسبوعية)

- يوم الجمعة الموافق 9 يونيو (عطلة أسبوعية)

- يوم السبت الموافق 10 يونيو (عطلة أسبوعية)

- يوم الجمعة الموافق 16 يونيو (عطلة أسبوعية).

- يوم السبت الموافق 17 يونيو (عطلة أسبوعية)

- يوم الجمعة الموافق 23 يونيو (عطلة أسبوعية)

- يوم السبت الموافق 24 يونيو (عطلة أسبوعية)

- يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو ( وقفة عرفات)

-يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو (أول أيام عيد الأضحى)

- يوم الخميس الموافق 29 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى)

- يوم الجمعة الموافق 30 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى)

- يوم السبت الموافق 1 يوليو (رابع أيام عيد الأضحى)

- يوم الأحد الموافق 2 يوليو (إجازة رسمية بدلًا من يوم 30 يونيو)