الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وإجازات شهر يونيو

عيد الأضحى
عيد الأضحى

مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك 2023، يشغل بال المواطنين معرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وإجازات شهر يونيو عبر جوجل، تأهبا لشراء الأضحية والاستعداد للاحتفال مع الأقارب والأحباب والأصدقاء.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 وإجازات شهر يونيو

وتنشر «الدستور» موعد عيد الأضحى 2023، والإجازة الرسمية بشهر يونيو 2023.

الإجازة الرسمية في شهر يونيو 2023

  • يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية
  • يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.

موعد عيد الأضحى المبارك والإجازات في شهر 6

  • يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.. هو إجازة يوم وقفة عرفات.
  • اليوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.. هو إجازة أول أيام عيد الأضحى.
  • يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.. هو إجازة ثاني أيام عيد الأضحى.
  • يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.. هو إجازة ثالث أيام عيد الأضحى.
  • يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.. هو إجازة أسبوعية رسمية.
  • يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.. هو إجازة رسمية بديلًا من يوم 30 يونيو.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023، حيث ستكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 المقبل.

وستبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 للعام الهجري 1444 بدءا من يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، ويكون هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، ستستمر حتي يوم السبت الموافق 1 من يوليو 2023 المقبل.

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعيد الأضحى المبارك

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موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2023

وتحل ذكرى ثورة 30 يونيو في يوم الجمعة وهو ثالث أيام عيد الأضحى، لذلك قد قرر مجلس الوزراء بضم تلك الإجازة بأيام إجازات عيد الأضحى، لكي تكون يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 إجازة رسمية بديلًا عن يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

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