الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى
عيد الأضحى

بدأ العد التنازلي للاحتفال بيوم 30 يونيو 2023 في جميع محافظات مصر، ويزداد التساؤل من قبل المصريين حول موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعيد الأضحى المبارك، حتى يحصل الموظفون بالقطاع العام والخاص على أجازة  مدفوعة الأجر، ويقضون وقت ممتع مع عائلاتهم بدون التقيد بروتين العمل، وأيضا التكليفات والواجبات الوظيفية.

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعيد الاضحى المبارك

ويقدم "الدستور" في هذا التقرير موعد إجازة عيد الأضحى 2023 عقب تحديد الموعد فلكيا، وميعاد إجازة و30 يونيو 2023 وكذلك عدد أيامها، وجميع التفاصيل المتعلقة بالإجازتين.

أيام إجازة عيد الأضحى 2023

وفيما يخص يوم إجازة عيد الأضحى، فإن يكون الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنه قد أعلن أنّ تكون أيام إجازة عيد الأضحى لعام 2023 كالتالي:

  • إجازة يوم عرفة

يوم عرفة 2023 وهو يوم الثلاثاء، الموافق يوم 27 يونيو 2023.

  • إجازة اليوم الأول لعيد الأضحى

ويكون أول أيام عيد الأضحى لعام 2023 هو يوم الأربعاء، الموافق يوم 28 يونيو 2023.
 

  • إجازة اليوم الثاني لعيد الأضحى

وتكون إجازة عيد الأضحى لعام 2023 هي ثاني أيام العيد يوم الخميس، والموافق 29 يونيو 2023.
 

  • إجازة اليوم الثالث لعيد الأضحى ويوم إجازة 30 يونيو

ويكون هو ثالث أيام العيد يوم الجمعة، والموافق يوم 30 يونيو 2023.

  • إجازة اليوم الرابع لعيد الأضحى

تكون إجازة عيد الأضحى لعام 2023 وهو رابع أيام العيد وهو يوم السبت، الموافق يوم 1 يوليو 2023.
 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك

موعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2023

 

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023

وأوضح موقع الرئاسة أنّ تكون أيام إجازة عيد الأضحى حوالي 5 وتبدأ بيوم عرفة وسينتهي عقب انتهاء اليوم الرابع للعيد.

وطبقا للحسابات الفلكية فإنه يكون من المقرر أن سيتم تحري “هلال شهر ذي الحجة” في يوم الأحد الموافق 29 ذو القعدة الموافق يوم 18 يونيو 2023.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

وأوضح معهد الفلك أن تكون أول أيام شهر ذي الحجة موافقا يوم الإثنين 19 يونيو 2023، ولهذا سيكون عيد الأضحى 2023 هو يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الموافق 10 من ذى الحجة 1444، وذلك طبق ما أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية.

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