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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم السبت 3-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

تحظى حالة الطقس اليوم السبت 3-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات على نسب مشاهدة عالية وذلك بالتزامن مع التقلبات الجوية خلال الأيام الماضية حيث يرغب المواطنين في التأقلم مع المناخ، خاصة مرضى الجيوب الأنفية في ظل الظواهر الجوية التي يشعر بها كافة سكان المحافظات على مستوى الجمهورية.


حالة الطقس اليوم السبت 3-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانها اليومي الذي يوضح حالة الطقس اليوم السبت 3-6-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في ظل الأجواء الخريفية المتقلبة، حيث يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح الباكر وأجواء شديدة الحرارة في ساعات الذروة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و معتدلة في ساعات الليل على كافة الانحاء.

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وأوضح البيان وجود نشاط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة مع وجود فرص للأمطار الخفيفة رعدية في بعض الأحيان بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.


نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمة 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمة 39 والصغرى 22 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمة 38 والصغرى 21 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمة 40 والصغرى 24 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمة 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023

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سعر الدولار واليورو اليوم فى مصر الجمعة 2-6-2023

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء العظمة 33 والصغرى 20 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمة 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمة 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمة 42 والصغرى 24 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمة 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمة 39 والصغرى 22 درجة مئوية.


درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمة 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

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