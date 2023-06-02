حار نهارًا معتدل ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا، السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

- القاهرة: العظمى (34)- الصغرى (21).

- العاصمة الإدارية: العظمى (35)- الصغرى (22).

- 6 أكتوبر: العظمى (34)- الصغرى (21).

- بنها: العظمى (34)- الصغرى (22).

- دمنهور: العظمى (33)- الصغرى (22).

- وادي النطرون: العظمى (33)- الصغرى (22).

- كفرالشيخ: العظمى (32)- الصغرى (21).

- المنصورة: العظمى (32)- الصغرى (21).

- الزقازيق: العظمى (33)- الصغرى (22).

- شبين الكوم: العظمى (34)- الصغرى (22).

- طنطا: العظمى (34)- الصغرى (21).

- دمياط: العظمى (33)- الصغرى (21).

- بورسعيد: العظمى (28)- الصغرى (21).

- الإسماعيلية: العظمى (35)- الصغرى (24).

- السويس: العظمى (34)- الصغرى (24).

- العريش: العظمى (26)- الصغرى (20).

- رفح: العظمى (27)- الصغرى (20).

- رأس سدر: العظمى (37)- الصغرى (26).

- نخل: العظمى (38)- الصغرى (18).

- كاترين: العظمى (30)- الصغرى (14).

- الطور: العظمى (39)- الصغرى (26).

- طابا: العظمى (36)- الصغرى (24).

- شرم الشيخ: العظمى (40)- الصغرى (28).

- الإسكندرية: العظمى (27)- الصغرى (20).

- العلمين الجديدة: العظمى (27)- الصغرى (20).

- مطروح: العظمى (26)- الصغرى (18).

- السلوم: العظمى (27)- الصغرى (19).

- سيوة: العظمى (33)- الصغرى (23).

- رأس غارب: العظمى (37)- الصغرى (26).

- الغردقة: العظمى (39)- الصغرى (27).

- سفاجا: العظمى (38)- الصغرى (26).

- مرسى علم: العظمى (39)- الصغرى (28).

- شلاتين: العظمى (37)- الصغرى (25).

- حلايب: العظمى (35)- الصغرى (28).

- أبورماد: العظمى (34)- الصغرى (25).

- رأس حدربة: العظمى (35)- الصغرى (25).

- الفيوم: العظمى (37)- الصغرى (25).

- بني سويف: العظمى (37)- الصغرى (25).

- المنيا: العظمى (38)- الصغرى (24).

- أسيوط: العظمى (39)- الصغرى (25).

- سوهاج: العظمى (41)- الصغرى (26).

- قنا: العظمى (42)- الصغرى (27).

- الأقصر: العظمى (42)- الصغرى (27).

- أسوان: العظمى (43)- الصغرى (29).

- الوادى الجديد: العظمى (43)- الصغرى (28).

- أبوسمبل: العظمى (43)- الصغرى (27).