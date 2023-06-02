الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الطقس السيء.. سقوط محول كهرباء و"شجرة" توقف حركة قطارات منوف

رياح مثيرة للأتربة
رياح مثيرة للأتربة

تسببت العاصفة الترابية التي ضربت أنحاء المنوفية، مساء الخميس، في سقوط محول كهربائي بقرية جريس، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة التابعة لشركة الكهرباء لرفع المحول والتعامل مع الحادث وإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى للقرية وذلك بعد إجراء الصيانة اللازمة.

كما تعرض ركاب القطار رقم 562 والمار بمركز أشمون للموت المحقق الذي انقذتهم منه العناية الإلهية بعد سقوط شجرة على شريط السكة الحديد في قرية الحوالصي، التابعة لمركز أشمون، وعلى الفور نزل ركاب القطار وقاموا برفع الشجرة وعاود القطار سيرة في طريقة دون حدوت أي تأثير على حركة القطارات. 

كما تسببت موجة الطقس السيء في سقوط شجرة أمام القطار 562 المار من مركز أشمون عقب تحركه من محطة الحوالصي وتوقفه مرة أخرى لإزالة الشجرة عن طريق الركاب ولم يسفر الحادث عن أي أضرار أو تعطل لحركة سير القطارات على خط القاهرة منوف.

وظهرت صباح الخميس سحب حجبت أشعة الشمس على جميع أنحاء المحافظة تبعتها رياح مثيرة للأتربة أعقبها أمطار خفيفة على بعض المراكز منها شبين الكوم وتلا والباجور ومنوف والسادات مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة، كما شهد مركز ومدينة السادات عاصفة رملية حجبت الرؤية.

ارتفاع في درجات الحرارة أشمون بمحافظة المنوفية السكة الحدي الطقس الطقس السيء السكة الحديد الحديد

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