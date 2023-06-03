زاد البحث عن مواعيد مباريات اليوم السبت 3-6-2023 والقنوات الناقلة من قبل الملايين من مشجعي رياضة كرة القدم في كافة دول العالم سواء في البطولات المحلية أو الدولية والتي تنقلها القنوات الفضائية المختصة بالرياضة بشتى أنواعها سواء الجماعية أو الفردية.



مواعيد مباريات اليوم السبت 3-6-2023 والقنوات الناقلة

تنقل قناة Bein sports البث المباشر لجدول مواعيد مباريات اليوم السبت 3-6-2023 والقنوات الناقلة في رياضة كرة القدم العالمية والمحلية والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية في كافة الدول العربية حيث جاءت المباريات كما يلي:-

موعد مباراة نادي اتحاد الجزائر ضد نادي يانج افريكانز في نهاية الكونفدرالية في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي طلائع الجيش ضد نادي سموحة في الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة مساءا.

موعد مباراة نادي أجاكسيو ضد نادي مارسيليا في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي أوكسير ضد نادي لانس في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي ماناكو ضد نادي تولوز في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي نانت ضد نادي أنجيه في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي لوريان ضد نادي ستراسبورج في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.



موعد مباراة نادي نيس ضد نادي ليون في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي باريس سان جيرمان ضد نادي كيلرمون فوت في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي ستاد بريست ضد نادي رين في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.



موعد مباراة نادي ستاد ريمس ضد نادي مونبلييه في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.

موعد مباراة نادي تروا ضد نادي ليل في الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءا.



تردد قناة Bein sports عبر القمر الصناعي نايل سات

قناة Bein sports 1

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة Bein sports 2

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11855.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



قناة Bein sports 2

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11861.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.