الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر روابط التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال 2023 بالمدارس الرسمية لغات بالقاهرة والجيزة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

بدأ التقديم الإلكتروني للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لتلاميذ المرحلتين الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات، اليوم الخميس.

التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال 2023

وننشر في التقرير التالي رابط تقديم رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات( التجريبية) بمحافظتي القاهرة والجيزة:

رابط تقديم رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات( التجريبية) بمحافظة القاهرة، حيث يتم التسجيل حسب الإدارات، عبر الرابط التالي من هنا.

بينما رابط تقديم رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات( التجريبية)  بمحافظة الجيزة، عبر الرابط التالي من هنا.

ويتاح التسجيل من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو، ليكون سن القبول من خمس سنوات حتى ٦ سنوات إلا يوم، على أن يتم احتساب السن على أول أكتوبر القادم.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية

بدء التقديم الإلكتروني للأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية واللغات

رابط التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة 2023

رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية لعام 2023-2024

مواعيد التقديم في الصف الأول الابتدائي 2023

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي، اليوم الخميس الموافق أول يونيو 2023، وذلك في إطار التحول الرقمي، وتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، حتى يتسنى للأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصرى الجنسية).

مواعيد التقديم في رياض الأطفال 2023

وأوضحت الوزارة، على أهمية قيام أولياء الأمور الراغبين فى التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط: من هنا.

وأكدت الوزارة، أنه فور تقدم ولي أمر الطفل للصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات، على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات)، وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

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