رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية لعام 2023-2024

ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، عبر موقع وزراة التربية والتعليم، للعام الدراسي الجديد 2023\2024، وفقا للموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم، وهو أول يونيو.

التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي 2023

فزدادت محركات البحث على جوجل من أولياء الأمور، عن خطوات التقديم إلكترونيا بـ الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية عبر موقع وزراة التربية والتعليم.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بداية تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، بداية من يوم الخميس الموافق 1 من شهر يونيو القادم ويستمر حتى 30\6\2023، عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط: من هنا.

ويستطيع لأولياء الأمور تقديم الصف الأول الأبتدائى للطلاب للعام الدراسى الجديد 2023\2024، من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات من الرابط التالي، وطباعة استمارة التطبيق الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

أولا: الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من الرابط التالي من هنا.

ثانيا : الدخول بالرقم القومي لولى الأمر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع التقديم عليه أن إنشاء حساب جديد.

ثالثا: تسجيل الرقم السري، لـ تقديم الصف الأول الابتدائي.

رابعا : وبعد التقديم إلكترونيا، على ولى ألامر متابعة نتيجة القبول المبدئي لـ تقديم الصف الأول الإبتدائى من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.

أوراق التقديم بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية

(شهادة ميلاد الطالب حديثة وصورتين منها، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وتقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب، تقديم (8) صور حديثة للطالب مقاس 4*6، وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، وجود البطاقة الصحية للطالب مرفقة بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها، حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفراالأب تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم).