الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قائمة أسعار اللحوم الكندوز البلدي والمستوردة اليوم الخميس في الأسواق

لحوم بلدية
لحوم بلدية

شهدت أسعار اللحوم البلدية، اليوم الخميس، استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر اللحم البلدي من ٢٣٠ إلى ٤١٠ جنيهات للكيلو فيما سجل سعر اللحم الضأن بين ٢٤٠ إلى ٣٥٠ جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

وتراوح سعر كباب الحلة من ٢٤٠ إلى ٣٥٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكبدية للكندوز بين ٢٤٠ إلى ٢٨٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم المفروم من ١٥٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدية البلدي نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكلاوي والقلب من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو بينما تراوح سعر السجق البلدي نحو ١٤٠ إلى ١٥٠ جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر اللحم البقري من ١٦٠ إلى ١٩٥ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الكبدية الضأن من ٢٤٠:٢٨٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر اللحم العملي بين ١٩٠ إلى ٢٣٠ جنيها للكيلو، تراوح سعر الاستياك والبفتيك من ٢٤٠ إلى ٢٨٠ جنيها للكيلو.

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أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وسجل سعر اللحم البرازيلي من ١٣٠ إلى ١٩٠ جنيها للكيلو، فيما سجل سعر الكبدية المستوردة من ١١٠ إلى ١٣٠ جنيها للكيلو.

وكان قد أكد يوسف السومي النقيب العام للجزارين، أن اللحوم والمالية متوفرة في الأسواق رغم ارتفاع الأسعار في الأسواق وأن هناك عددا وافرا من الماشية في الأسواق، بينما المربين يعرضون المواشي بأسعار التكلفة وارتباط الأسعار بالدولار نتيجة استيراد الأعلاف من الخارج بالدولار وأن الاتجاه إلى انضمام مصر لتجميع البريكس لدول روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا سيعمل على تخفيض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وقال "البيومي" في تصريحات "للدستور"، أن أسعار اللحوم للكندوز وزن قائم البقري ب155 جنيها والجاموسي ب140، والضان وزن قائم، ب150و160جنيها للكيلو، بينما أسعار للكندوز البقري المذبوح يتراوح بين 320 و350 جنيها للكيلو وأسعار الضأن 330 جنيها و340جنية للكيلو، مشيرا إلى أن الحروب في السودان أدي زيادة أسعار اللحوم في السوق المحلي نتيجة وقف الاستيراد نتيجة التوترات داخل السودان.

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