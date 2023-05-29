"الزراعة" تطرح اللحوم بـ225 جنيهًا.. وتؤكد: توافر رءوس الماشية سيخفض الأسعار

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالمتحف الزراعي بالدقي، وتباع بسعر 225 جنيهًا للكيلو جرام، مشيرا إلى دخول كميات تقدر بنحو 180 ألف رأس ماشية، كما تم إصدار موافقات لدخول كميات أخرى تقدر بنحو 170 ألف رأس ماشية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "إنه تم اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات بهدف توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة وبكميات كبيرة"، مضيفا أن توافر رءوس الماشية سيؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحوم.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير على تعظيم الإنتاج المحلي، وتأمين الغذاء للمواطن المصري، مشيرا إلى أنه يوجد تنوع كبير في المصادر التي تستورد منها الدولة المصرية، مؤكدا أننا نستورد من عدة دول إفريقية كالسودان وجيبوتي والصومال، إلى جانب دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والبرازيل.