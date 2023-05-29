الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تطرح اللحوم بـ225 جنيهًا.. وتؤكد: توافر رءوس الماشية سيخفض الأسعار

لحوم
لحوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالمتحف الزراعي بالدقي، وتباع بسعر 225 جنيهًا للكيلو جرام، مشيرا إلى دخول كميات تقدر بنحو 180 ألف رأس ماشية، كما تم إصدار موافقات لدخول كميات أخرى تقدر بنحو 170 ألف رأس ماشية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "إنه تم اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات بهدف توفير اللحوم للمواطن المصري بأسعار مناسبة ومقبولة وبكميات كبيرة"، مضيفا أن توافر رءوس الماشية سيؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحوم.

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير على تعظيم الإنتاج المحلي، وتأمين الغذاء للمواطن المصري، مشيرا إلى أنه يوجد تنوع كبير في المصادر التي تستورد منها الدولة المصرية، مؤكدا أننا نستورد من عدة دول إفريقية كالسودان وجيبوتي والصومال، إلى جانب دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا والبرازيل.

استصلاح الأراضي أسعار اللحوم اسعار مناسبة الدكتور محمد القرش المتحف الزراعي بالدقي تأمين الغذاء خير مزارعنا لأهالينا دكتور محمد القرش خير مزارعنا رؤوس الماشية

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية