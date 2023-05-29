أخبار الظهيرة: "الزراعة" تطرح اللحوم بـ225 جنيهًا.. واستعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا

تناولت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الزراعة" تطرح اللحوم بـ225 جنيهًا.. وتؤكد: توافر رؤوس الماشية سيخفض الأسعار

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم في معرض "خير مزارعنا لأهالينا" بالمتحف الزراعي بالدقي، وتباع بسعر 225 جنيهًا للكيلو جرام، مشيرا إلى دخول كميات تقدر بنحو 180 ألف رأس ماشية، كما تم إصدار موافقات لدخول كميات أخرى تقدر بنحو 170 ألف رأس ماشية بهدف تعظيم الإنتاج المحلي.

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صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على سلامة واستقرار العراق

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الاثنين تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا الدور البناء الذي يقوم به رئيس تيار الحكمة العراقي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

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التفاصيل الكاملة للمشاركة الفنية المصرية فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى

سافر النجمان تامر حسني وأحمد سعد إلى الأراضي الأردنية لإحياء عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد، وذلك بداخل استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، وينطلق الحفل في الثامنة مساءً اليوم.

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استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء، اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأجهزة الأمنية وأطقم المجموعة الإفريقية، فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين.

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