استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأجهزة الأمنية وأطقم المجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 59 نقطة، وما زالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 23 مباراة حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ44 هدفًا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.