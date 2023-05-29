الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة للمشاركة الفنية المصرية فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

سافر النجمان تامر حسني وأحمد سعد إلى الأراضي الأردنية لإحياء عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد، وذلك بداخل استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، وينطلق الحفل في الثامنة مساءً اليوم.

حفل زفاف أمير الأردن

ووصل النجمان منذ ساعات قليلة إلى الأردن، حيث من المنتظر أن يقوما بعمل بروفات الحفل النهائية في الساعة الثانية، وبعدها يذهبان إلى الفندق الذي يتواجدان فيه، حتى يعودا مرة أخرى لإحياء الحفل الكبير، كما من المرجح أن يقدم الثنائي، كل منهما بشكل منفرد، أغنية جديدة كهدية منهما للعروسين.

ويقدم أحمد سعد عددا من أغانيه الشهيرة، مثل: بحبك يا صاحبي، وعليكي عيون، فيما يقدم تامر خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

وقد سافر تامر حسني على متن طائرة متوجهة من القاهرة إلى الأردن رفقة عدد كبير من المواطنين الأردنيين الذين أنهوا رحلتهم للقاهرة وتوجهوا للأردن، وحرص تامر على مداعبتهم والغناء معهم في الطائرة، ونشر فيديو من كواليس الرحلة المتجهة إلى المملكة الأردنية.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني على "تويتر"، في 17 أغسطس الماضى، عن خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبدالله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل، إلى جانب ملك الأردن، الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.

 

 

 

الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأمير الحسين الأمير الحسين بن عبدالله الحسين بن عبدالله الثاني حفل زفاف أمير الأردن

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية