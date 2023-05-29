التفاصيل الكاملة للمشاركة الفنية المصرية فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى

سافر النجمان تامر حسني وأحمد سعد إلى الأراضي الأردنية لإحياء عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد، وذلك بداخل استاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية، وينطلق الحفل في الثامنة مساءً اليوم.

حفل زفاف أمير الأردن

ووصل النجمان منذ ساعات قليلة إلى الأردن، حيث من المنتظر أن يقوما بعمل بروفات الحفل النهائية في الساعة الثانية، وبعدها يذهبان إلى الفندق الذي يتواجدان فيه، حتى يعودا مرة أخرى لإحياء الحفل الكبير، كما من المرجح أن يقدم الثنائي، كل منهما بشكل منفرد، أغنية جديدة كهدية منهما للعروسين.

ويقدم أحمد سعد عددا من أغانيه الشهيرة، مثل: بحبك يا صاحبي، وعليكي عيون، فيما يقدم تامر خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياته الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

وقد سافر تامر حسني على متن طائرة متوجهة من القاهرة إلى الأردن رفقة عدد كبير من المواطنين الأردنيين الذين أنهوا رحلتهم للقاهرة وتوجهوا للأردن، وحرص تامر على مداعبتهم والغناء معهم في الطائرة، ونشر فيديو من كواليس الرحلة المتجهة إلى المملكة الأردنية.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني على "تويتر"، في 17 أغسطس الماضى، عن خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبدالله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل، إلى جانب ملك الأردن، الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.