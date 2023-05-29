الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على سلامة واستقرار العراق

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الاثنين تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا الدور البناء الذي يقوم به رئيس تيار الحكمة العراقي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

 وذكرت الصحيفة ـ تحت عنوان "السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار العراق" ـ أن ذلك التأكيد جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس الأحد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، وتطرق اللقاء إلى استعراض المشهد السياسي العراقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتابعت الصحيفة أن رئيس تيار الحكمة العراقي أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس السيسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة.

أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الاهتمام المشترك استقبال الرئيس السيسي الأنباء الكويتية الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح

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