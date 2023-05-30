حملات على أسواق اللحوم وإزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ٩٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالأنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ مايو الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 2 طن 637 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية واسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما نفذت حملات الرش الخارجي للحيوانات لدى المربين لمكافحة الطفيليات الخارجية لمكافحة الأمراض المنقولة بالحشرات، حيث تم رش 980 رأس ماشية بقرى منشاة كاسب وزاوية دهشور بمركز البدرشين، كما تفقد مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، صوامع بنها، لمتابعة عمليات توريد القمح، كما تم تنفيذ ندوه ارشادية حول دوده الحشد الخريفية، كما تم اختتام الدورة التدريبية حول المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة المعيلة وذلك بمعمل الصناعات الغذائية.

فيما استضافت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، قافلة كليه الزراعة جامعة المنوفية والتي استهدفت مهندسي الارشاد ورؤساء الوحدات والجمعيات الزراعية والمزارعين، كما تم إزالة عدد (6) حالات تعدي على الأراضي الزراعية، كما أطلقت إدارة مكافحة القوارض بالمديرية حملة جديدة لمكافحة ومقاومة الفئران، بعد حصاد محصول القمح وقبل زراعة المحاصيل الصيفية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة بيطرية علاجية مجانية بمركز كفر صقر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية، كما شنت حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركزي بلبيس والحسينية حيث تم ضبط ٦٨٦ عبوة دواء بيطري مخالف و٣٦ ألف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.



وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، مواصلة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمركزي: كفر الدوار، المحمودية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية مؤتمر المحاصيل الصيفية بمقر المراقبة العامة للتعاونيات بحضور المزارعين بالمنطقة، كذلك شاركت مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح في احتفالية تسليم عدد ١٢٠ من الكباش البرقي المحسنة لعدد ١٢٠ من المربين وذلك بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

فيما واصلة مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، كما تمت متابعة الزراعات الصيفية: القطن والأرز وعباد الشمس، كذلك الاستعداد لحملة مكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الشتوية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية ونقابة الأطباء البيطريين في مجال المنتجات الزراعية ذات الأصل الحيواني، كما افتتحت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر مجزر رأس غارب وذلك بعد تطويره،. كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء قافلة بيطرية مجانية بمدينة الحسنة حيث تم الكشف والتشخيص وعلاج عدد كبير من الأغنام والماعز ما بين التهابات رئوية وضعف عام وتم تقديم الإرشادات البيطرية وتوعية المربين.

كما شاركت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، في فاعليات مؤتمر اتحاد بنوك التنمية الأفريقية بشرم الشيخ وزراعة نخيل بحديقة السلام بمشاركة زوجات السفراء ورؤساء البنوك الأفريقية، كما تم متابعة الزراعات المختلفة بمدينة أبو زنيمة ومتابعة الشتلات التي تم توزيعها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠مليون شجرة، فضلا عن المرور على المزارعين بطور سيناء ورأس سدر لحثهم على أهمية توريد القمح، كما تم أيضا متابعة الزراعات بالوحدة البستانية بالمديرية، كذلك صلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط المرور على مراكز تجميع القمح والصوامع، لمتابعة عمليات التوريد، كما تم عقد لقاء جماهيري بمزارعي البداري لحث المزارعين على مواصلة توريد الأقماح.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، استمرار تنفيذ أعمال التأمين على الثروة الحيوانية والترقيم والتسجيل والتحصين للحيوانات المؤمن عليها، وذلك من خلال تشكيل عدة لجان طبية بيطرية، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة اسوان بمرافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الزيارة الميدانية لمطاحن وصوامع أسوان للتأكد من استقبال كافة الشحنات والكميات التي يتم توريدها من القمح المحلي.

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