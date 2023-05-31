الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تحصد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في كافة محافظات الجمهورية وفقًا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب الملايين من المواطنين في التأقلم مع الحالة الجوية في محافظة إقامته، خاصة مع استخدام الأجهزة الحديثة في رصد ومتابعة طبقات الجو العليا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في المحافظات

وكشف هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في المحافظات في بيانها اليومي، حيث أكدت ارتفاع درجات الحرارة 5 درجات مئوية في كافة أنحاء الجمهورية لتسجل 43 درجة في محافظات جنوب الصعيد و 37 في محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار وطقس لطيف في ساعات الليل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على الطرق السريعة المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والتي تمتد لعدة ساعات ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة وتخفيض السرعة نظرًا لانخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة لتفادي ضربات الشمس مع تناول مشروبات لتعويض نقص السوائل بفعل ارتفاع درجات الحرارة مع ارتداء ملابس قطنية خفيفة وأغطية للرأس للحماية من أشعة الشمس.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى البنوك المصرية

 

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

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نشاط للرياح.. الأرصاد: طقس اليوم حار والعظمى فى القاهرة 33

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الأرصاد: الأجواء مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية (فيديو)

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

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