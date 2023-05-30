الأرصاد: الأجواء مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة بشكل كبير على أغلب مناطق الجمهورية، إضافة إلى أننا نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من أوروبا، حيث تسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، لافتة إلى أننا سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وشمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، أما السواحل الشمالية فستكون أجواؤها مائلة للحرارة.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تتراوح الصغرى ما بين 18 لـ19 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع وجود نشاط للرياح بسرعة 40 كيلومتر/ ساعة، في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على إحساسنا بالأجواء الربيعية.