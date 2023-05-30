سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى البنوك المصرية

مع بدء التعاملات الصباحية يحرص المواطنون الذين يتجهون إلى خارج البلاد لمعرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث وجد سوق أسعار العملة الأمريكية استقرارا ببداية تعاملات اليوم، وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.93 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في البنوك المصرية

بينما انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري طبقا لمؤشر جوجل بنحو قرشين لكي يسجل نحو مبلغ 30.90 جنيه، وستتواصل حالة الاستقرار في أسعار الدولار في جميع البنوك المصرية، وذلك لأكثر من حوالي 3 أشهر ونصف.

وتنشر «الدستور» أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 مايو 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري

سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري استقر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك مصر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر ثبت عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حافظ على استقراره عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بلغت قيمته 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي حقق 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.