نشاط للرياح.. الأرصاد: طقس اليوم حار والعظمى فى القاهرة 33

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية معتدلًا على باقى الأنحاء.



ويتوقع أن يشهد اليوم، نشاط رياح محدودًا على بعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، جاءت كالتالي:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة،

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة،

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة،

سوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة،

قنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة،

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (World Meteorological Organization WMO) أصدرت تقريرًا حول توقعاتها بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في السنوات الخمس المقبلة، تغذيها الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وظاهرة النينو التي تحدث بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هذه الفترة (الممتدة من 2023 حتى 2027) ستكون بشكل شبه مؤكد أكثر فترة حارة يشهدها كوكب الأرض على الإطلاق، في ظل التأثير المشترك للغازات الدفيئة وظاهرة "النينيو" المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح التقرير أن هناك احتمالًا بنسبة 66% أن يكون المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية بين عامي 2023 و2027 أعلى بحوالي 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لمدة عام واحد على الأقل، على أن تُصبح فترة الخمس سنوات ككل هي الأكثر دفئًا على الإطلاق.