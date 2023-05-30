الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية صباح يوم جديد يحرص المسلمين في جميع أنحاء البلاد على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث أعلنت الهيئة المصرية للمساحة، بموقعها الرسمي، جميع مواقيت الصلاة في كافة محافظات بجزئيها القبلي وجزئيها البحري، وتختلف المواعيد من محافظة لمحافظة أخرى، بفارق ما بين من 5-8 دقائق وذلك طبقا للجدول اليومي لمواقيت الصلاة لما تنشره هيئة المساحة.

 

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظات مصر

ومن خلال هذا التقرير، تقدم «الدستور»، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 وذلك في عدد من المدن ومن محافظات مصر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

جاءت مواقيت الصلاة اليوم بعدد من محافظات الجمهورية الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:52 مساء
موعد أذان العصر: 4:28 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:51 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:22 مساءً
 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:12 صباحًا
موعد أذان الظهر: 12:57 مساء
موعد أذان العصر: 3:36 مساءً
موعد أذان المغرب: 7:58 مساءً
موعد أذان العشاء: 9:32 مساءً
 

مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023  
موعد أذان الفجر: 4:27 صباحًا
أذان الظهر: 12:45 صباحًا
أذان العصر: 4:08 مساءً
أذان المغرب: 7:31 مساءً
أذان العشاء: 8:55 مساءً
 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:23 صباحا
أذان الظهر: 12:51 مساء
أذان العصر: 4:19 مساءً
أذان المغرب: 7:41 مساءً
أذان العشاء: 9:08 مساءً
 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظة دمياط
موعد أذان الفجر: 4:04 صباحًا
أذان الظهر: 12:48 مساء
أذان العصر: 4:29 مساءً
أذان المغرب: 7:51 مساءً
أذان العشاء: 9:24 مساءً.
 

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظة قنا
موعد أذان الفجر: 4:20 صباحًا
أذان الظهر: 12:45 صباحًا
أذان العصر: 4:14 مساءً
أذان المغرب: 7:36 مساءً
أذان العشاء: 9:02 مساءً.

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