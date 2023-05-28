زاد البحث عن دعاء الذهاب للامتحان عبر المنصات الإلكترونية وذلك منذ انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 حيث يبدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية خلال الأيام المقبلة حيث يستعينون بالأدعية للتقليل من حدة التوتر والشعور بالهدوء النفسي والثبات أثناء إجابة أسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية.

دعاء الذهاب للامتحان 2023 مكتوب لطلاب الثانوية العامة

يلجأ بعض طلاب الثانوية العامة إلى العديد من الأدعية لتقليل التوتر العصبي الذي يشعرون به قبيل الامتحانات التي تحدد مصيرهم ودراساتهم في المرحلة القادمة وإليكم دعاء الذهاب للامتحان 2023 لطلاب الثانوية العامة وهى كما يلي :-

اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم إنا نسألك أن تكتب لما النجاح.. اللهم إنا توكلنا عليك فلا تردنا خائبين.. واللهم من جعلك ملاذه فلن يضيع ومن اعتصم بك فقد هدى إلى صراط المستقيم.

اللهم يا حي يا قيوم.. يارب موسى وهارون..أسألك أن تكرمني بجودة الخفظ وسرعة الفهم.. والاستذكار عن الامتحان.

ربي إني أسألك فهم النبيين.. وحفظ المرسلين.. والملائكة المقربين.. اللهم يسر لي أمرى وأحلل العقدة من لساني .. بفقه قولي.

موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023

تنطلق امتحانات طلاب الثانوية العامة خلال الفترة من يوم الاثنين 12 يونيو 2023 وحتى يوم الخميس 13 يوليو 2023 حيث يتم امتحانات المواد خارج المجموع في أول أيام الامتحانات يوم 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية ثم باقي المواد للشعبتين العلمية والأدبية تابعا حيث تستمر الامتحانات لمدة شهر.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول تنظيم سير امتحانات طلاب الثانوية العامة للشهبتين العلمية والأدبية قبيل شهر من انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراي الثاني 2023.

موعد اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2023

يحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 بما يعادل 5 أيام وذلك قبل أداء امتحانات مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية يوم الأحد 2 يوليو 2023.

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