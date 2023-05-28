دعاء النبى عند هبوب العواصف الترابية (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: هل الرياح شر تجب الاستعاذة منه؟، قائلًا إن النبي (ص) ما هبت ريح قط، إلا وجثى على ركبتيه، ودعا: "اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا".

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إلى أن الله سبحانه وتعالى طمأن النبي، وقال فى كتابه العزيز: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم".

وأردف: “ربنا طمأن نبيه على أمته وقال فى كتابه العزيز: (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)، وعلينا دائما أن ننظر إلى الجانب المشرق، سيدنا النبي كان يدعو أثناء الرياح ويقول ”اللهم أسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به".

وأشار إلى أن الريح في هذا الوقت من السنة يغلب فيها أنها لواقح، وهى فيها فائدة للزرع ونمو للثمر، مردفا: “فلنقل اللهم اجعلها لقحًا لا عقيمًا”.

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