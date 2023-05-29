الإثنين 29 مايو 2023
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محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 فى أسوان.. بعد اعتماد النتيجة رسميًا

الإعدادية
الإعدادية

أعلنت مديرة التربية والتعليم فى أسوان، اليوم الأثنين، أسماء اوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس محافظة أسوان، و جميعهم حاصلين على مجموع ٢٧٩.٥ درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أسوان

وجاء ذلك اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 فى أسوان

وجاءت أسماء طلاب أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات على مستوى منطقة أسوان التعلمية  كالتالي: مصطفى أحمد ابراهيم محمد، الاول، مدرسة احمد عيد الإعدادية التابعة لإدارة إدفو، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، مريم محمد ربيع متولى، الاول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥، التابعة  لمدرسة المعمارية الاعداديه المشتركة بإدارة إدفو، لجين محمد محمود، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ،بمدرسة ملحقة ام المؤمنين الاعداديه بنات، التابعة لإدارة إدفو التعليمية، وكذلك أيضاً نور عمر احمد مصطفى، الاول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ملحقة ام المؤمنين الاعداديه بنات، إدارة إدفو التعليمية. 

كما تضمنت الأسماء: كريم أشرف فكرى، الاول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة إدفو التعليمية، منة الله جابر، الاول مكرر بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ،ملك حسين محمد سليم ،الأول مكرر، زوالحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، مدرسة ام المؤمنين الاعداديه بنات، التابعة لإدارة إدفو، عمرو احمد مصطفى، الاول مكرر ،بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة الشهيد عمرو فريد عبدالظاهر، التابع لإدارة أسوان التعليمية ،شهد عاطف محمد، الاول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة، التابع لإدارة كوم أمبو التعليمية.

جدير بالذكر أن اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83%، كما بلغت نسبة النجاح 72.2% للصم وضعاف السمع، بينما بلغت  100% للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

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وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبدالكريم لطفى على اللواء أشرف عطية، تحليلا شاملا للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى، وأيضا عدم وجود أى حالات غش جماعى، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبون إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة، وهو الذى يؤكد النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني أسوان 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

ومن جانبه أوضح عبدالكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و334 طالبا وطالبة، نجح منهم 20 ألفا و728 طالبا وطالبة، فيما سيقوم بأداء امتحانات الدور الثانى 6 آلاف و606 طلاب وطالبة.

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