عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 برقم الجلوس

تنشر "الدستور" رابط نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 الترم الثاني برقم الجلوس في جميع مدارس محافظة أسوان، حيث يمكن التعرف علي درجات طلاب المرحلة بالاسم، والمدرسة أيضًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 عبر الدستور

كما توصلت "الدستور" أيضًا لـ اللينك الذي يمكن من خلاله التعرف علي نتيجة الشهادة الأعدادية للطلاب بجميع مدارس أسوان وذلك عبر موقع بوابة أسوان الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط هنا.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023 برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان 2023

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 % ، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع ، بينما بلغت 100 % للمكفوفين ، وكذا 61 % للإعدادية المهنية.

وخلال اعتماد النتائج عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى على اللواء أشرف عطية تحليل شامل للنتائج للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات المستحقة له ، والتى تتناسب مع مستواه الحقيقى فى التحصيل الدراسى ، وأيضاً عدم وجود أى حالات غش جماعى ، بالإضافة إلى أن المتفوقين والأوائل ينتسبوا إلى مدارس ومناطق وإدارات تعليمية متنوعة ، وهو الذى يؤكد على النزاهة والشفافية سواء فى أعمال المراقبة للجان أو التصحيح أو رصد الدرجات بالكنترول.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن عدد المتقدمين لأدا ء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألف و 334 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 728 طالب وطالبة ، فيما سيقوم بأداء إمتحانات الدور الثانى 6 ألاف و 606 طالب وطالبة.

وفى سياق آخر، أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يرافقه المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو غراندى، والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لمعبر قسطل البرى والذى يستقبل يوميا حوالى ٣ ألاف نازح يوميا من السودان بإجمالى ٩٥ ألف نازح حتى الأن بالإضافة إلى ما تم استقبالهم من معبر آرقين البرى.