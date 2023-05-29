محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجان امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات، والـ5 سنوات للعام الدراسي 2022/2023 بمدرستي الفندقية المتقدمة نظام 5 سنوات، وتضم ١٩٧ طالبًا داخل 12 لجنة، وأيضًا مدرسة أسوان الثانوية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات، وتشمل 236 طالبًا وطالبة داخل 17 لجنة.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم الخميس 8 يونيو المقبل طبقًا للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازي.

وخلال جولته التفقدية لامتحانات الدبلومات الفنية التي رافقه فيها عبدالكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والقيادات التعليمية، قرر اللواء أشرف عطية صرف مكافأة مالية لكل من منصور عبدالعزيز، ومصطفى عبده عمال خدمات المعاونة بالمدرسة الفندقية المتقدمة تقديرًا لجهودهم المتميزة فى تجهيز وتنظيف لجان الامتحانات.

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