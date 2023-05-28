الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

تعلن محافظة القاهرة تنسيق الثانوية العامة 2023 بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية حتى يتمكن طلاب الناجحين من تقديم أوراقهم في المدارس التي يرغبون في الالتحاق بها سواء الثانوية العامة أو التعليم الفني. 

تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وموعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة. 

تنسيق أولى ثانوي القاهرة 2023

اعتمدت محافظة القاهرة تنسيق أولى ثانوي للعام الدراسي الجاري 2022-2023 عند 240 درجة كحد أدني، وأتاحت للطلاب تقديم أوراقهم بعد اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة وتخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس عبر البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بوابة التعليم الأساسي .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2023

ولا تسمح مدارس محافظة القاهرة بقبول الطلاب من خارج المحافظة حتى إذا حصلوا على المجموع الذي يتوافق مع تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة ، لأنها للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في القاهرة فقط . 

ولم يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة للعام الدراسي المقبل 2023-2024 ، ويتم ذلك عقب إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة، وبعدها بعدة أيام يتم إصدار بيان رسمي بنتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 القاهرة، وتنسيق الدبلومات الفنية . 

بوابة التعليم الأساسي 2023 الصف الثالث الاعدادي القاهرة

يستطيع الطلاب في مدارس القاهرة الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي 2023 أو الضغط على الرابط التالي: من هنا.

ثم بعد فتح رابط بوابة التعليم الأساسي السابقة قم بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية ، ثم قم بكتابة رقم جلوس الطالب، واضغط على عرض النتيجة فتظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي القاهرة عقب انتهاء عمليات التصحيح واعتماد النتيجة من محافظ القاهرة وتوفيرها الكرتونيًا وأيضًا في المدارس لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمجان. 

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

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