الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة

قالت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن تصحيح اختبارات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، تجري على قدم وساق.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

واكدت المصادر، أنه التصحيح يتم داخل الإدارات التعليمية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة ورصد وجمع الدرجات منتصف الأسبوع الجاري.

وكشف المصدر، أنه من المتوقع إعلان النتيجة فور اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على يوم الثلاثاء او الأربعاء.

وستقوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لطلاب المحافظة عبر هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

وننشر في التقرير التالي، خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

1-الدخول على رابط النتيجة من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

2-كتابة رقم جلوس الطالب.

3-الضغط على عرض النتيجة.

جدير بالذكر، أن انتهت محافظة القاهرة من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الماضي.

من جانبه استهل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيارته صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الوادى الجديد، بتفقد مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، حيث تفقد مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وسيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستمع الوزير والمحافظ لشرح مفصل حول مساحة المبنى وما يتضمنه من تجهيزات، كما تفقدا أيضا قاعة اجتماعات تابعة للمجمع الحكومي وحديقة ٣٠ يونيو التابعة للمجمع وقام الوزير بغرس نخلة في الحديقة المقامة على مساحة ٥ آلاف متر مربع.

كما تفقدا أيضا مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية، حيث تفقدا قسم الطاقة الشمسية، كما تفقدا سير امتحانات الدبلوم الصناعي بالمدرسة.

وقد تفقد الوزير والمحافظ أيضا مبنى لمدرسة تمتد على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، حيث وجه الوزير بأن تكون المدرسة رسمية دولية “IPS” وبمصروفات اقتصادية لتصبح الأولى من نوعها في محافظة الوادي الجديد على أن تبدأ بها الدراسة خلال العام الدراسي المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ومن جانبه ، أوضح اللواء الزملوط أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالمدرسة؛ استعدادًا لدخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، لافتاََ إلى أن المدرسة تضم فصول دراسية وملاعب ومعامل وفقًا لأحدث المعايير والمتطلبات، مقدمًا خالص التقدير والامتنان لإعلان الوزير عن إنشاء أول مدرسة رسمية دولية على أرض المحافظة وهو ما يعد طفرة حقيقية بالمنظومة التعليمية لأبناء المحافظة.

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