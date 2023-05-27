منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث سجل نحو 33.08 جنيه للشراء، و 33.20 جنيه للبيع وذلك وفقًا لتحديث متوسط اسعار العملات في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم السبت امام الجنيه المصري

بعد تباين اسعاره في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، يقدم "الدستور" آخر تحديث لـ سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في البنوك.

سعر اليورو في بنكي القاهرة ومصر

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في بنك القاهرة، حيث سجل 32.21 جنيه للشراء، و33.36 جنيه للبيع، كما شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، 34.29 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في البنك الأهلي المصري خلال منتصف التعاملات حيث بلغ نحو 33.11 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIb

انخفض سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، مسجلاً 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات ليبلغ نحو 33.21 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي.

سعر اليورو في بنك البركة

استقر سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء، و34.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر اليورو اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في بنك فيصل الإسلامي استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليبلغ 33.21 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.